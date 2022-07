Vizier van Dessers staat nog niet op scherp tijdens oefenmatch tegen Volendam

Eerste nederlaag voor Genk in deze voorbereiding. Het verschil zat hem vooral in de efficiëntie. Cyriel Dessers liet liefst vier glasheldere kansen liggen.

Wouter Vrancken dropte in deze voetbalpot van drie keer 30 minuten Dessers meteen in de basis. Verder mocht Trésor starten op positie tien en kreeg Leysen in doel de voorkeur op Vandevoordt. Tobe was meteen klaarwakker, want al in de openingsminuut moest hij na balverlies van Muñoz in de voeten van Murkin. De voorbode van een sterk Volendams kwartier. De nieuwkomer in de eredivisie troefde Genk af op het vlak van enthousiasme. Het tempo was ook best hoog.

Resultaat: de sloom begonnen Genkies hielden amper een bal bij, gaven op het middenveld veel ruimte weg en kwamen dan ook snel op achterstand. Van Mieghem verschalkte Leysen. Vroeg achtervolgen, het was een herhaling van het scenario tegen Utrecht, al had Ito even voordien bij een schaarse tegenactie wel de score kunnen openen, hij trof de voet van Lauwers. Het duurde uiteindelijk een twintigtal minuten vooraleer Racing onder stoom kwam. Dessers, tot dan toe moeilijk bereikbaar, werd plots in stelling gebracht maar besloot voorlangs. Aan de overkant moest Leysen nog een keer aan de bak op een poging van Douiri in de korte hoek.

Cash betaald

In de tweede periode leken de troepen van Wouter Vrancken orde op zaken te zullen stellen. Ze namen de partij in handen en creëerden ook de nodige doelkansen. Maar het vizier van Dessers staat in deze fase van de voorbereiding duidelijk nog niet op scherp. Tot drie keer toe liet hij een wenkende kans liggen. Het dichtst bij een doelpunt kwam hij, toen de bal te pletter sloeg op de lat.

Missers betaal je in het voetbal doorgaans cash en dat was nu niet anders. El Kadiri verdubbelde de score met een onorthodox schot, dat via de binnenkant van de paal tegen het net stierf. Een treffer die door Genk fel gecontesteerd werd wegens voorafgaand handspel. Tot overmaat van ramp deed ook Murkin na zwak uitverdedigen bij Genk nog zijn duit in het zakje met een lucky goal. Efficiëntie, noemen ze dat en dat ontbeerden de Limburgers.

Cuesta en Nemeth scoren weer

In het slothalfuur draafden bij Genk, althans in het offensieve compartiment, de youngsters op. Toch was het Preciado, die de eerste kans versierde. Maar de Ecuadoraan werd een duidelijke penalty onthouden. Genk drukte tien (sic) jeugdige Volendammers achteruit en sloop ook dichterbij. Toma drukte tweemaal gevaarlijk af, Nemeth stuitte op de Volendamse doelman. Maar het was wachten op Cuesta, die de marge verkleinde op hoekschop. Opvallend toch: zijn derde doelpunt al op stilstaande fase. Nemeth wilde niet achterblijven en toonde vlak voor affluiten eens te meer zijn neus voor goals, eveneens op corner.

KRC GENK, eerste 60 minuten: Leysen, Muñoz, Didden, McKenzie, Arteaga, Heynen, Hrosovsky, Ito, Trésor, Paintsil, Dessers.

KRC GENK, laatste half uur: Leysen, Preciado, Cuesta, Lucumi, Jukleröd, Geusens, Toma, John, El Khannouss, Oyen, Nemeth.

FC VOLENDAM: Lauwers (47’ Van Oevelen), Douiri (57’ James), Mirani (60’ de Haan), Flint (60’ van Duijl), Murkin (60’ (Maloney), Benamar (43’ Antonioli), W. Ould-Chikh (60’ Nazih), Antonucci (60’ Zeefuik), Van Mieghem (60’ Read), Mühren (60’ Blommestijn), El Kadiri (60’ Wouter).

DOELPUNTEN: 12’ Van Mieghem 0-1, 41’ El Kadiri 0-2, 54’ Murkin 0-3, 79’ Cuesta 1-3, 91’ Nemeth 2-3.

