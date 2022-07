Overvol migrantenkamp op Lampedusa wordt ontruimd

De ontruiming van het kamp komt er nadat er berichten opdoken over de slechte omstandigheden in het kamp waar 1.800 mensen verblijven terwijl het slechts bedoeld is voor 350 personen.

Zondag worden nog meer migranten opgehaald om ze naar andere migrantenkampen in het zuiden van Italië te brengen. Volgens het ministerie krijgen kwetsbare mensen voorrang bij de evacuaties. Tegen maandag moet heel het gebouw ontruimd zijn, zei burgemeester Filippo Mannino aan persagentschap Ansa.

“Schande”

De vroegere burgemeester van Lampedusa, Giusi Nicolini, postte vrijdag foto’s en video’s van het kamp op Facebook. Daarop was te zien hoe mensen liggen op oude matrassen, sommigen in de openlucht. Op de foto’s zijn ook kinderen en zwangere vrouwen te zien. Delen van het gebouw lagen vol afval. “De foto’s zouden in Libië genomen kunnen zijn. Maar neen, dit is Italië”, aldus Nicolini.

Flavio Di Giacomo van de Internationale Organisatie voor Migratie van de Verenigde Naties, sprak op Twitter van een “schande op Lampedusa”.

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken registreerde dit jaar al meer dan 30.000 mensen die per boot aankwamen in het land. Velen riskeren de gevaarlijke oversteek vanuit Noord-Afrika om te ontsnappen aan oorlog en armoede.