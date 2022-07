Fel gehavend AA Gent na rust voorbij stevig , Tissoudali beslist partij met heerlijke dribbel

Een week voor de Supercup op bezoek bij landskampioen Club Brugge ontving AA Gent ter gelegenheid van de jaarlijkse galawedstrijd FC Midtylland. De Buffalo’s hadden oorspronkelijk een topaffiche in petto maar de Gentse stadspolitie zette een streep door de naam van die tegenstander, Ajax Amsterdam, waardoor het Gentse bestuur op zoek moest naar een alternatief.

Midtylland dan maar. De Denen staan op een week van de competitiestart en toonden zich zeker voor rust net iets scherper dan de gastheren die met heel wat afwezigen te kampen hadden. Zo ontbraken Odjidja, Depoitre, Kums, Okumu, Owusu, De Sart, Marreh en Bruno op het wedstrijdblad. Dit noopte HVH tot een onuitgegeven centraal duo voor de defensie: Castro-Montes – Hjulsager. Wel van de partij: Roef die vrijdag voor de tweede keer vader werd.

Denen op voorsprong

De Deense bezoekers namen gaandeweg de partij steeds meer in handen en doken ook enkele keren gevaarlijk op in de Gentse zestien. Toch kon Gent halfweg de eerste helft via Cuypers en Tissoudali ook tweemaal dreigen. Op hoekschop was het aan de overkant echter wel raak toen Onyedika teveel ruimte kreeg van de Gentse defensie en de bal voorbij een kansloze Roef duwde (0-1).

Gent kon daar niet meteen een antwoord op formuleren maar kort voor rust viel er dan toch nog eens Gents doelgevaar te noteren: Tissoudali ging goed diep en behield goed het overzicht. De Marokkaanse international legde netjes terug tot bij Castro-Montes die verschroeiend uithaalde maar de lat trof.

Ommekeer na rust

Na rust gooide Vanhaezebrouck er met Lagae voor Godeau een extra jonge wolf in. De thuisploeg kreeg via Tissoudali de eerste grote kans van die tweede periode maar al gauw nam Midtylland opnieuw het heft in handen. De gelijkmaker kwam er uiteindelijk dan toch dankzij Castro-Montes die de Deense doelman te grazen nam met een knappe vrije trap (1-1).

Dat doelpunt inspireerde de thuisspelers tot meer aanvalslust en overtuiging in de duels. Samoise – opnieuw goed op dreef - werd knap bediend door Tissoudali maar de jonge Gentenaar zag zijn poging gestuit door een attente Olaffson.

© BELGA

De partij dommelde vervolgens wat in want door de vele wissels bij de bezoekers, stokte ook bij hen de aanvalsmachine. Het slotakkoord kwam uiteindelijk via de onvermijdelijke Tissoudali die op aangeven van Hjulsager fraai raak trof en de Buffalo-fans uiteindelijk toch met een zege beloonden voor hun aanwezigheid.

AA Gent: Roef, Hanche-Olsen (76’ Van Hauter), Ngadeu, Godeau (46’ Lagae), Samoise, Castro-Montes, Hjulsager (81’ Salah), Nurio, Cuypers, Fofana (72’ Lemajic) en Tissoudali (81’ De Ridder)

Doelpunten:

30’ Onyedika 0-1, 55’ Castro-Montes 1-1, 78’ Tissoudali 2-1