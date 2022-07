Terug van weggeweest: Romelu Lukaku schiet meteen raak in oefenwedstrijd Inter

Romelu Lukaku heeft niet lang moeten wachten op zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer naar Inter. In de oefenwedstrijd tegen laagvlieger FC Milanese trof onze landgenoot meteen raak. Inter won uiteindelijk met zware cijfers: 10-0.

Inter heeft in een oefenwedstrijd tegen laagvlieger FC Milanese stevig uitgepakt. De Nerazurri wonnen overtuigend met 10-0. Het was vooral uitkijken naar de terugkeer van Romelu Lukaku bij Inter. Onze landgenoot begon in de basis en liet zich meteen opmerken. Big Rom maakte het tweede doelpunt van de avond.

Bij de rust liep de score al op tot 6-0 nadat onder meer Lautaro Martinez ook twee keer kon scoren. Na de pauze diepte Inter de score nog uit tot 10-0.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen