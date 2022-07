Valse start: Titelverdediger Nederland opent EK met gelijkspel tegen Zweden

Titelverdediger Nederlander is er niet in geslaagd om Zweden te kloppen in hun openingswedstrijd van het EK vrouwenvoetbal. De Nederlandse vrouwen, waarbij maar liefst drie speelsters geblesseerd uitvielen, kwamen voor de rust op achterstand, maar hingen de bordjes na de pauze terug in evenwicht.

Zweden en titelverdediger Nederland hebben zaterdag in Sheffield 1-1 gelijkgespeeld op de eerste speeldag in groep C op het EK vrouwenvoetbal in Engeland.

In een wedstrijd die flink op en neer ging viel het openingsdoelpunt pas in minuut 35. Kosovare Asllani zette zich knap door op rechts en legde de bal panklaar voor Jonna Andersson die niet meer kon missen: 0-1, ook de ruststand. Na rust zorgden de Oranje Leeuwinnen voor een snelle gelijkmaker via een laag schot van Jill Roord. Nadien volgden nog talloze kansen langs beide kanten, maar het beslissende doelpunt viel niet meer.

Zo staat iedereen in groep C momenteel op 1 punt, na de 2-2 draw eerder op de dag tussen Portugal en Zwitserland. Na nauwelijks twee minuten kwamen de Zwitserse vrouwen op voorsprong dankzij een knap afstandsschot van Coumba Sow (2’). Zwitserland nam een blitzstart en scoorde enkele minuten later al de 0-2. Na een goeie vrije trap mocht Rahel Kiwic (5’) aan de tweede paal inkoppen. Pas na rust lukte het Portugal om tegen te scoren. Na een goede hoekschop van Ana Borges stond Diana Gomes (58’) op de goede plaats om de bal in doel te werken. De Portugezen kregen veel vertrouwen en enkele minuten later viel dan ook de verdiende gelijkmaker via Jessica Silva (65’).

Volgende week woensdag neemt Zweden het op tegen Zwitserland in Sheffield (18.00u). Nederland speelt die dag tegen Portugal in Leigh (21.00u).