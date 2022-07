“Prins Andrew voelde zich thuis op berucht eiland van Jeffrey Epstein”

Het beruchte “pedo-eiland” van wijlen misbruikmiljardair Jeffrey Epstein houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. Steeds weer rijst de vraag: welke prominente gasten hebben een bezoek aan het eiland gebracht? Bill Clinton? Donald Trump? Of toch de Britse prins Andrew? Laatstgenoemde is herhaaldelijk in verband gebracht met Little Saint James, zoals het eiland officieel heet. Hoewel de hertog van York, een goede vriend van Epstein, altijd heeft ontkend dat hij ooit op het eiland is geweest, herinneren twee voormalige beheerders van Little Saint James zich iets heel anders.