IN BEELD. Zo droog staat de Po: satellietbeelden tonen hoe de langste rivier van Italië ervoor staat

De aanhoudende droogte in Italië levert taferelen op die al decennialang ongezien zijn. Zo staat de Po, de langste rivier van het land, op sommige plaatsen kurkdroog. Op satellietbeelden van de Europese ruimteorganisatie ESA is de ernst van de situatie duidelijk te zien.

De regering van premier Mario Draghi besloot begin vorige week al om wegens de droogte de noodtoestand uit te roepen in de vijf regio’s Piëmont, Lombardije, Veneto, Emilia-Romagna en Friuli-Venezia Giulia. Vooral het noorden van het land lijdt onder de aanhoudende droogte en de grote meren en watermassa’s bevatten nog maar weinig water. Zo is onder andere de impact op de rivier de Po - de langste stroom van Italië - erg groot, waardoor onder meer de landbouwsector in het gebied zich zorgen maakt over de oogst en de productie.

Op satellietbeelden is de ernst van de situatie duidelijk waar te nemen. Op de foto’s hieronder is te zien hoe (links) een duidelijke en brede stroom water door de regio loopt, op het beeld ernaast (rechts) lijkt de rivier helemaal uitgedund. Op sommige plaatsen is zelfs helemaal geen water meer te zien. Het verschil in tijdspanne? De ene foto is in juni 2020 genomen, de andere in juni 2022. Uit metingen blijkt dat de Po op sommige plaatsen op het laagste niveau in 70 jaar staat.

Het verschil is duidelijk te zien op de satellietbeelden. — © ESA

De uitgeroepen noodtoestand moet het voor de regering makkelijker maken om fondsen en steun vrij te maken voor de bestrijding van de gevolgen van de droogte in de Alpengebieden en de gebieden langs de Po. Rome heeft 36,5 miljoen euro ter beschikking van de regio’s gesteld.

Beperking drinkwatergebruik

Verschillende Italiaanse steden hadden ook al op eigen initiatief het watergebruik beperkt. Enkele steden beperken ook het drinkwatergebruik. In Verona gaat dat het verst: tot 31 augustus mag drinkwater tussen 6 en 21 uur enkel gebruikt worden om te koken, voor persoonlijke hygiëne en om te poetsen. Auto’s wassen, zwembaden vullen en tuinen en sportvelden besproeien mag enkel ‘s nachts, maar dan nog vraagt het stadsbestuur om daarvan af te zien. Bij overtredingen kunnen boetes tot 500 euro worden opgelegd.

Ook in Pisa gelden vanaf 11 juli gelijkaardige regels: drinkwater mag enkel in het huishouden gebruikt worden. En in verschillende gemeentes, vooral in het noorden, moeten de bewoners al wekenlang water sparen en worden tankwagens gebruikt om waterreservoirs aan te vullen.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP