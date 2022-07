Russische marine pronkt met “nucleaire torpedo’s”

De Russische marine heeft met veel bombarie nieuwe onderzeeërs in gebruik genomen. Het gaat om onderzeeërs die meerdere nucleaire torpedo’s in het arsenaal kunnen meenemen, zo schrijft het United States Naval Institute op haar website.

De onderzeeërs, Belgorod genaamd, zijn afgeleverd tijdens een militaire ceremonie in de marinebasis bij Severodvinsk, in het noorden van Rusland. Volgens aanwezige admiraals zouden de onderzeeërs puur voor onderzoek zijn en bij reddingsoperaties worden ingezet. Dat het voertuig ook militair kan worden ingezet werd niet benoemd. Desondanks was dit in 2015 al onthuld door de BBC.

De nucleaire torpedo’s, genaamd Poseidon, zouden grote delen van kustgebieden kunnen verwoesten. De nieuwe onderzeeërs zouden tegenwicht moeten bieden aan Amerikaanse onderzeeërs, die gezien worden als zeer geavanceerd. De onderzeeër kan naast meerdere torpedo’s ook onderwaterdrones en kruisraketten in het arsenaal hebben. De onderzeeërs zouden ingezet kunnen worden door specialistische onderdelen van de Russische Noordelijke Vloot, aldus de Daily Mail.