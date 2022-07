Koni De Winter verkiest Italië boven Club Brugge: “Wie weet kan ik via Empoli naar het WK”

Empoli. Daar zal Koni De Winter komend seizoen voetballen. De Serie A-club huurt de Antwerpenaar van Juventus. De Winter had ook andere opties. “Club Brugge toonde bijvoorbeeld wel belangstelling. Ik apprecieer dat enorm, maar een Belgisch avontuur vond ik op dit moment niet zo interessant”, aldus de verdediger. “Ik wilde me graag in dezelfde competitie als Juventus ontwikkelen. Empoli is perfect: de club staat erom bekend jonge spelers kansen te gunnen. Dat is exact wat ik nodig heb: ik wil elke week speelminuten maken.”

Bij Juventus was dat minder evident, De Winter moest er concurreren met gevestigde waardes als Bonucci en De Ligt. Het neemt niet weg dat het de ambitie van De Winter blijft om een vaste basisspeler te worden in Turijn. Ook omgekeerd is dat het geval: het geloof van Juventus in de Belg is groot. Niet voor niks brak de club zijn contract met twee jaar open – tot 2026 – en is er geen aankoopoptie in de deal met Empoli opgenomen. “Een blijk van vertrouwen”, vertelt ook De Winter. “Juventus ziet in mij een sterkhouder voor de toekomst. Dat doet deugd.” (lees verder onder de tweet.)

Maar om die droom waar te maken, moet De Winter nu dus eerst ervaring opdoen op een lager niveau. “Onze doelstelling met Empoli is het behoud verzekeren.”

Althans, dat is wat het collectief betreft: De Winter zelf heeft namelijk een hoger doel. Hij denkt aan het WK in Qatar. De voorbije maanden mocht hij al meetrainen met de Rode Duivels. Roberto Martinez raakte daarbij enorm gecharmeerd. De Winter hoopt dat hij, als hij bij Empoli elke week in de basis staat, aanspraak kan maken op een echte selectie.

“Wie weet kan ik via Empoli naar Qatar”, spreekt hij voorzichtig. “Zeker omdat we toch geen verdedigers op overschot hebben bij de Duivels… Ik ga in elk geval proberen om de bondscoach te overtuigen, maar dat kan enkel door goed te zijn bij Empoli. Dat is de basis”, besluit De Winter.