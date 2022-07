Bijna 150 migranten steken Kanaal over richting Groot-Brittannië, drie bootjes onderschept

Dit weekend hebben al 146 migranten Groot-Brittannië bereikt, door in kleine boten de oversteek van het Kanaal te wagen. Daarbij waren ook vrouwen en kinderen. Drie bootjes werden onderschept en naar het vasteland gebracht, aldus het Britse ministerie van Defensie.

Dit jaar waagden al 13.270 migranten de oversteek, tegenover 6.659 in dezelfde periode vorig jaar en 2.549 in 2020.

Downing Street bevestigde vrijdag dat vastgehouden wordt aan een overeenkomst met Rwanda om illegale asielzoekers naar dat land te sturen, ondanks het aftreden van Boris Johnson als partijleider van de Conservatieve Partij en de juridische bezwaren. Een eerste vlucht naar Rwanda werd in juni op het laatste moment geannuleerd na een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Bedoeling van het plan is om illegale immigratie te ontmoedigen. De Britse afdeling van Amnesty International heeft de regering opgeroepen om het “desastreuze plan” te herdenken. Volgens de mensenrechtenorganisatie is het “onverantwoordelijk en harteloos.” “De Britse regering is zo ver verwijderd van de werkelijkheid en heeft zo een gebrek aan menselijkheid dat ze niet alleen het asielsysteem vernietigt, maar ook de levens van mensen”, luidt het.