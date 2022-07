Tegenvaller voor Nederland: Jackie Groenen test positief op corona en moet trainingskamp (tijdelijk) verlaten

Voorlopig geen Jackie Groenen meer bij de Nederlandse dames op het EK voetbal in Engeland. Groenen testte recent positief op corona en moet nu het trainingskamp van de Leeuwinnen verlaten. Later kan ze wel weer aansluiten.

De KNVB meldt dat Groenen de komende dagen in isolatie gaat. In theorie zou ze dat in haar eigen huis kunnen doen. De Nederlandse dames verblijven namelijk in Worsley, nabij Manchester, vlakbij het appartement van Groenen. De 27-jarige middenveldster speelt sinds 2019 bij Manchester United en woont ook in de stad. Zaterdagavond speelde ze nog de hele partij tegen Zweden (1-1).

Wanneer ze geen symptomen meer heeft en negatief test, kan Groenen weer aansluiten bij de selectie. Het (tijdelijke) wegvallen van Groenen is gezien haar vorm een flinke tegenvaller voor bondscoach Mark Parsons. Naast haar kan hij zaterdag ook geen beroep doen op zowel aanvoerder en doelvrouw Sari van Veenendaal, centrale verdedigster Aniek Nouwen als middenveldster Danielle van de Donk die geblesseerd uitvielen.

Woensdag speelt Nederland op het EK tegen Portugal, volgende week zondag tegen Zwitserland.