Gouverneur verbiedt scoutsbarbecue voor 400 bezoekers na vier coronabesmettingen: “Disproportionele beslissing”

Geen barbecue zondag voor de 400 familieleden van de kinderen van scouts De Havik uit De Pinte. De gouverneur van de provincie Luxemburg heeft die verboden nadat er in aanloop naar het groot scoutskamp in Chiny bij vier leiders corona werd vastgesteld.

350 kinderen en jongeren van scouts De Havik landden begin deze week in Chiny voor hun jaarlijks ‘Grootkamp’. De gemeente kwam vorige maand al in het nieuws omdat het samen met enkele andere gemeenten besliste geen alcohol meer toe te laten tijdens jeugdkampen. “Het is hier geen Club Med hé. Als ze op drankvakantie willen, dan niet hier”, klonk het toen.

Leiders van scouts streken maandag al neer in Luxemburg, voor de voorbereiding van het kamp. Helaas werd bij vier van hen corona vastgesteld. De nodige maatregelen werden meteen genomen: de vier leiders verlieten onmiddellijk het kampterrein en de resterende leiding van de betrokken tak mocht slechts contact hebben met de andere “takken” op het terrein mits het dragen van een mondmasker.

Minister

De gemeente Chiny signaleerde de besmettingen aan de gouverneur. Even zag het ernaar uit dat de bezoekdag van zondag verboden zou worden, dat alle kinderen een mondmaskers zouden moeten dragen en dat men het kamp niet meer zou mogen verlaten. Na tussenkomst van FOS nationaal en het kabinet van minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) mocht de bezoekdag toch doorgaan, met mondmasker voor iedereen en zonder barbecue. De scoutsleden mochten het terrein ook niet verlaten.

Geen barbecue, geen sfeer. Er waren 400 familieleden ingeschreven en de annulatie zette een serieuze domper op het gezellig samenzijn en is ook een streep door de rekening van de organisatie. Met de inkomsten van de barbecue worden allerlei activiteiten betaalt. Op hun website betreurt de eenheidsleiding dan ook sterk “de eenzijdige en disproportionele maatregel”.