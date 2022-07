Partij van Japanse premier aan winnende hand bij Senaatsverkiezingen

De rechtse Liberaal-Democratische Partij (LDP) van Abe en de huidige premier behoudt samen met de kleine coalitiepartner Komeito haar meerderheid, zo berichtten Japanse media op basis van exitpolls.

Van de 248 zetels in de Senaat wordt om de drie jaar de helft opnieuw toegewezen. Samen met coalitiepartner Komeito zou LDP tussen de 69 en 83 zetels in de wacht slepen. Ook in het machtigere Lagerhuis beschikt de coalitie over een meerderheid.

Abe werd vrijdag neergeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de stad Nara. De politiek en de publieke opinie in Japan daverden op hun grondvesten, maar al snel was iedereen het erover eens dat de verkiezingen moesten doorgaan. Japan buigt niet voor geweld, was de teneur.