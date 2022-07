Verzekeringsmaatschappij van Amber Heard zou miljoen van schadevergoeding betalen, maar weigert dat nu te doen vanwege één detail in contract

Heard heeft een aansprakelijkheidsverzekering van 1 miljoen dollar bij de New York Marine and General Insurance Company, waarvan ze hoopte dat deze ten minste een deel van de schadevergoeding zou dekken die ze moet betalen aan haar ex-man Johnny Depp. De polis dekt effectief allerlei soorten onrechtmatig gedrag, waaronder laster, maar toch is er een clausule waardoor de verzekeringsmaatschappij wellicht zal weigeren het deel te betalen.

Het gaat om een clausule die stelt dat wanneer blijkt dat de cliënt “opzettelijk wangedrag heeft gesteld”, er niet moet tussengekomen worden. Net daar knelt het schoentje voor Heard. In de uitspraak van laster oordeelde rechtbank dat het gedrag van de actrice zowel “opzettelijk” als “kwaadaardig” was. De verzekeringsmaatschappij wil nu dat de rechter verklaart dat ze een deel van Heards rekening niet hoeven te betalen. En zo blijft de saga rond het proces tussen het voormalig acteurskoppel duren. Afgelopen vrijdag vroegen de advocaten van Heard om een nieuw proces, omdat er iemand in de jury zou gezeten hebben die er niet hoorde.

“Mevrouw Heard heeft het recht om op een basisbescherming te vertrouwen, zoals die in de Virginia Code staat, namelijk dat de juryleden in dit proces effectief opgeroepen zijn om een juryplicht te vervullen”, staat te lezen in het verzoek dat werd ingediend. “In dit geval lijkt het erop dat jurylid nummer vijftien niet hetzelfde individu was als vermeld in het jurypanel. Een eerlijk proces voor mevrouw Heard kwam daardoor in het gedrang. In deze omstandigheden zou het proces nietig verklaard moeten worden en een nieuwe rechtszaak dient bevolen te worden.”

