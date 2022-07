Cruiseschip neemt door SAS-staking op Spitsbergen gestrande Belgen mee

Onder de 120 mensen die op het aanbod van Tui Cruises ingingen, zijn ook Australiërs, Colombianen, Denen, Duitsers en Fransen. Zeven van de opgepikte reizigers zijn kinderen jonger dan 14 jaar.

Het cruiseschip, de “Mein Schiff 3” zal zondagavond richting het zuiden vertrekken. De meeste extra reizigers zullen meevaren tot in Tromso, in het noorden van Noorwegen. Zestien anderen blijven aan boord tot in Bremerhaven, in het noorden van Duitsland, de eindhalte van de reis.

De opgepikte reizigers betalen zowat 100 euro per nacht op het schip, eten en drinken inbegrepen, zegt een woordvoerster van de cruisemaatschappij aan het Duitse persagentschap dpa. Tui Cruises weet niet of SAS die kosten zal terugbetalen. Het cruiseschip heeft zowat 1.580 kajuiten. Een deel ervan was niet bezet.

Spitsbergen (in het Noors Svalbard) is een eilandengroep in de Noordelijke IJszee, en maakt deel uit van Noorwegen. De archipel bestaat uit meer dan 400 eilanden en heeft zowat 2.500 inwoners.

Staking onderbreken

Intussen hebben de piloten van SAS bekendgemaakt dat ze hun staking maandag zullen onderbreken om mensen en goederen naar Spitsbergen te vliegen. Ze doen dat, omdat de bevolking van de archipel sterk getroffen wordt door de staking: de meeste vluchten van en naar Spitsbergen worden uitgevoerd door SAS. De piloten, die sinds vorige maandag staken nadat loononderhandelingen waren mislukt, hadden eerder al gezegd dat ze op afgelegen bestemmingen gestrande passagiers nog naar huis zouden helpen.