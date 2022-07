Fietser in levensgevaar na ongeval in Schoten

Bij een ongeval in het Antwerpse Schoten waarbij twee fietsers betrokken waren, zijn beide bestuurders gewond geraakt. Eén van de twee raakte zwaargewond bij de aanrijding en is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Dat bevestigt de lokale politie van Schoten.

De twee kwamen met elkaar in aanrijding op de Botermelkbaan in Schoten. Wellicht haakten hun fietsen in elkaar. Eén fietser raakte zwaargewond en verkeert in levensgevaar. De andere fietser werd lichtgewond. Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging.