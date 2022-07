Recordeditie Sinksenfoor klokt af op meer dan één miljoen bezoekers

De Sinksenfoor in Antwerpen sluit zondagavond de deuren. Sinds 4 juni konden kermisliefhebbers hun hartje op Spoor Oost in Borgerhout volledig ophalen, ruim één miljoen mensen kwamen langs. De stad en foorkramers zijn enorm tevreden met deze recordopkomst.

De Sinksenfoor stond voor de zesde keer aan Spoor Oost, met meer dan 150 attracties en eetkramen. Na de voorbije twee coronajaren vonden meer dan één miljoen bezoekers de weg naar de Sinksenfoor, een record dat een opsteker is voor stad en foorkramers.

In 2015 vond de Sinksenfoor voor de eerste keer plaats op Spoor Oost. Toen stond de foor er twee weken langer dan anders en trok ze 850.000 bezoekers. De foor wint elk jaar nog aan populariteit, met in 2016 bijna 600.000 en in 2017 en 2018 telkens 800.000 kermisliefhebbers. In 2019 stond de foor er een week minder maar trok ze ook 700.000 bezoekers. Met cijfers boven een miljoen kan de organisatie dit jaar dus van een recordeditie spreken. De meeste van die bezoekers kwamen in de weekends, met het weekend van 10, 11 en 12 juni als absoluut topweekend.

“We ronden de kaap van 1 miljoen bezoekers en klokken af op een eindtotaal dat bijna even duizelingwekkend is als enkele (nieuwe) attracties”, zegt Antwerps schepen voor markten en foren Peter Wouters (N-VA). “In aanloop naar de Sinksenfoor hadden we wel een voorgevoel dat Antwerpen storm zou lopen voor de bekendste kermis van het land, maar dit overtreft toch alle verwachtingen. De Antwerpenaar heeft ‘zijn’ foor gemist, zoveel is duidelijk. En ook de weergoden werkten mee, dat helpt altijd. Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die er mee voor gezorgd heeft dat de Sinksenfoor 2022 de geschiedenisboeken zal ingaan. Stad en foorkramers kijken nu al reikhalzend uit naar de editie van 2023!”