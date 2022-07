Gouverneur van Illinois vraagt verbod op aanvalsgeweren

De gouverneur van Illinois heeft op CNN opgeroepen tot een verbod op aanvalsgeweren. “We moeten aanvalsgeweren verbieden, niet alleen in de staat Illinois, maar in het hele land”, zei gouverneur Jay Robert Pritzker zondag op de tv-zender. Aanleiding vormt de dodelijke aanval op een parade op de Amerikaanse nationale feestdag.

Ook wapenmagazijnen met een hoge capaciteit moeten worden verboden, vindt de gouverneur. “Het is gewoon iets waarvan ik denk dat burgers dat niet zouden moeten bezitten.” Net als president Joe Biden is Pritzker een Democraat. Biden wilde aanvalsgeweren laten verbieden, maar faalde in dat opzet door de tegenstand van Republikeinen in het Congres.

Een 21-jarige man opende vorige week maandag het vuur tijdens een parade op ‘Independence Day’ in Highland Park, in de staat Illinois. Zeven mensen werden gedood en er vielen tientallen gewonden. Volgens justitie heeft de dader bekend op de menigte te hebben geschoten.

De VS hebben al lange tijd te maken met ernstig wapengeweld. Eind mei doodde een 18-jarige schutter op een basisschool in Texas 19 kinderen en 2 leraren in het stadje Uvalde voor hij door de politie werd doodgeschoten. Ruim een week eerder schoot een 18-jarige 10 mensen dood in Buffalo (New York), waarschijnlijk met racistische motieven.

