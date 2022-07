Oproep tot staking bij Amazon in Duitsland

De Duitse vakbond Verdi heeft de werknemers van zeven distributiecentra van de Amerikaanse internetwinkelreus Amazon in Duitsland opgeroepen om vanaf maandagochtend het werk neer te leggen. Verdi eist dat de werknemers meer loon krijgen. Volgens Amazon zal de staking de leveringen aan klanten niet hinderen.

Aanleiding voor de actie is “Prime Day”, een kortingendag van Amazon die dinsdag is gepland. Verdi vraagt dat Amazon het sectorakkoord uit de handelssector zou erkennen en dat het een loonakkoord zou sluiten met de vakbond. De staking kreeg geen einddatum mee en Verdi dreigt ook met acties in andere vestigingen.

Amazon zei in een reactie dat alle personeelsleden minstens 12 euro krijgen per uur, een bedrag dat tegen de herfst stijgt naar 12,50 euro. Verdi ontkent dat niet, maar zegt dat het loon bij Amazon toch lager ligt dan in andere gelijkaardige bedrijven, omdat de Amerikaanse onlinewinkelgigant bijvoorbeeld niet extra betaalt met Kerstmis.