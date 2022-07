Verboden om in bikini of zwembroek rond te lopen in Sorrento

Als je van plan bent op tijdens de zomervakantie naar Italië te trekken, kan je best voldoende kleren meenemen. Want hotspot Sorrento heeft een verbod op bikini’s aangekondigd met boetes tot 500 euro voor wie de regel overtreedt.

Het zijn trouwens niet alleen de bikinidragers die een fikse boete riskeren. Ook wie enkel een short of zwembroek draagt zonder t-shirt, riskeert een boete. Gelukkig krijg je geen boete als je aan het zwembad ligt of in een strandbar zit. Want de nieuwe maatregel geldt enkel voor wie op stap is in de stad.

De burgemeester van Sorrento, Massimo Coppola, kondigde de nieuwe maatregel aan omdat de inwoners van Sorrento zich ongemakkelijk zouden voelen door de schaars geklede vakantiegangers.

Sorrento is trouwens niet de enige stad met zulke regels, ook in Barcelona en Mallorca zijn er kledingvoorschriften. Ook aan de Belgische kust gelden trouwens zulke voorschriften.