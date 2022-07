INTEGRAAL. 11 juli toespraak van Vlaams minister-president Jan Jambon: “De top van Europa, daar hoort Vlaanderen thuis”

Vlaanderen kan niet voluit zijn vleugels uitslaan omdat onze staatsstructuur verwrongen is en eigenlijk muurvast zit. Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon zondagavond in Kortrijk naar aanleiding van de Vlaamse feestdag op 11 juli. Lees hieronder de volledige 11 juli-toespraak van Jan Jambon:

Mijnheer de burgemeester,

Waarde schepenen en raadsleden,

Goede collega’s,

Beste Vlaamse vrienden,

We mogen fier zijn op ons Vlaanderen!

Vorig jaar zaten we hier nog met dichtgeknepen billen. Corona bepaalde volop de gesprekken en ik bracht toen vooral een boodschap van hoop. Hoop dat alles goed zou komen, dankzij de veerkracht van onze burgers, verenigingen en ondernemingen.

Dat is ook gelukt. Vlaanderen heeft de rug gerecht op een verbazende manier. Met een snelheid en een kracht waarop we – inderdaad – alleen maar fier kunnen zijn.

Vandaag, één jaar later, is het tijd om onze vleugels uit te slaan…

Het is tijd dat Vlaanderen zijn vleugels uitslaat.

De wereld is er niet bepaald vrolijker op geworden, dat besef ik. Het coronavirus bepaalt niet langer ons leven, maar er zijn nieuwe en andere zorgen. Een paar maanden geleden is Poetin Oekraïne binnengevallen. Een verschrikkelijke daad van agressie jegens een volk dat niks verkeerd gedaan had. Een Europees volk dat een mooie, democratische toekomst voor zich had, maar sindsdien kreunt onder oorlogsgeweld.

De schokken zijn tot in Vlaanderen voelbaar. De prijzen aan de pomp zijn nog nooit zo hoog geweest en iedereen merkt dat de winkelkar duurder wordt. Alle economische indicatoren staan op oranje. Sommigen waarschuwen voor een lastig economisch najaar.

Volkeren en naties moeten zich opnieuw nadrukkelijker gaan beschermen. Grenzeloze globalisering blijkt een utopie.

De sleutel ligt in het vinden van het juiste evenwicht: zo veel en zo vrij mogelijk handel drijven, maar tegelijk strategische buffers aanleggen. Want de wereld is wispelturiger, onvoorspelbaarder, complexer geworden.

Van overheden wordt verwacht dat ze krachtdadig reageren. Dat ze zorgen voor veiligheid en geborgenheid.

We gaan de crisis niet oplossen door cheques uit te delen of geld bij te drukken.

Wil dat dan zeggen dat we onze levensstijl moeten aanpassen, onze work-life-balance overboord moeten gooien, onze kinderen en kleinkinderen van alles ontzeggen? Absoluut niet, integendeel!

Het zal zaak zijn onze economie, onze overheid en onze samenleving in het algemeen nog efficiënter te laten draaien.

Beste vrienden,

Vlaanderen is daar klaar voor. Vlaanderen is klaar om in die complexe wereld zijn vleugels uit te slaan. Vlaanderen is klaar om weer fier te zijn.

We moeten dan wel onze bescheidenheid opzij durven zetten. Bescheidenheid siert, maar hindert ons wel eens om met de nodige trots op de bühne te staan. Vlamingen zijn een fantastisch volk, maar we hebben de verfoeilijke neiging onze eigen vleugels te laten afknippen.

Laat ons ophouden glazen die halfvol zijn, halfleeg te noemen. We moeten ophouden onszelf complexen en depressies aan te praten. We moeten stopppen met zeggen dat alles slecht is. Stoppen met zurigheid, stoppen met negativisme.

We staan verdorie aan de TOP van de wereld, maar we beseffen dat onvoldoende. En als het we beseffen, vergeten we het uit te stralen.

Ik heb Vlaanderen de voorbije maanden mogen vertegenwoordigen tijdens verschillende BELANGRIJKE handelsmissies. Op diverse continenten. Telkens sprak men mij aan over de internationale prestaties die we dag in dag uit leveren. Prestaties op niveau van de Champions League. Onze onderzoeksinstellingen zoals IMEC en VIB zijn WE-RELD-VER-MAARD. We hebben naam en faam als broedplaats voor chiptechnologie en laboratoria voor nieuwe geneesmiddelen. Zelfs supermachten als de VS en China bewonderen ons daarvoor.

De wereld kijkt met grote ogen naar wat Vlaanderen doet op vlak van klimaattechnologie. Onze havens groeien langzaam maar zeker uit tot internationale distributiecentra voor waterstof. Ze zijn één van onze grootste troeven voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. In Gent bouwt ArcellorMittal aan de minst vervuilende staalfabriek ter wereld.

En hier in Kortrijk is er een school, Howest, die internationaal furore maakt op het vlak van gaming.

Toen ik op bezoek was in de wereldbefaamde Universiteit Georgia Tech in Atlanta, konden ze niet zwijgen over Howest. Voor de meeste Vlamingen een gewone hogeschool hier in Kortrijk. NIETS IS MINDER WAAR.

Vlaanderen staat niet enkel aan de top inzake technologie en innovatie, onderwijs, noem maar op, Vlaanderen is ook een economisch powerhouse.

-Met een BBP per capita van om en bij de 38 000 euro is Vlaanderen even welvarend als sterke sociale welvaartstaten zoals Zweden, Denemarken, Nederland of Oostenrijk.

-Vlaanderen bekleedt een toppositie als Exportland. Twee procent van de wereldwijde goederenexport vertrekt vanuit Vlaanderen. We zijn wereldwijd de 15de uitvoerder. De 15de van de hele wereld! Dat is uitzonderlijk sterk voor een kleine regio als Vlaanderen.

-Die export is gigantisch belangrijk, want 850 000 jobs hangen daar rechtstreeks van af, dat zijn 1 op de 3 jobs, 1 op de 3 jobs beste mensen. Daarom maak ik er een punt van om zo veel mogelijk buitenlandse investeerders naar Vlaanderen te halen. Dat lukt aardig: kijk maar naar het Amerikaanse Plug en het Zweedse Atlas Copco die heel recent beslisten om zwaar in Vlaanderen te investeren.

-Vlaanderen is koploper wat betreft investeringen in onderzoek en ontwikkeling. 3,6% van ons BBP wordt daaraan besteed, een historisch hoogtepunt, waarmee we zelfs Zweden zijn voorbijgestoken. Vlaanderen draagt in deze koers de gele trui!

-Er zijn recordaantallen open vacatures in Vlaanderen. Vroeger moesten we jobs creëren voor de mensen, nu is de uitdaging omgekeerd: hoe leiden we zoveel mogelijk mensen naar de jobs? Dit probleem kennen jullie hier, in het zuiden van West-Vlaanderen, zeer goed!

U weet dat we de ambitie hebben om de werkgelegenheidsgraad naar 80% op te trekken. Vandaag zitten we aan 76,6%, met nog maar slechts 2,6% werklozen. Daarmee doet bijna geen enkel Europees land beter dan ons.

- Ook op het vlak van duurzaamheid, klimaat en energie, scoort Vlaanderen veel sterker dan men soms laat uitschijnen. Zo tellen we in Vlaanderen in Europees perspectief het derde hoogste aantal zonnepanelen per hoofd van de bevolking en het vierde hoogste aantal windmolens per vierkante kilometer.

Op cultureel vlak staat Vlaanderen OOK aan de top. We beschikken niet alleen over een aantal klassieke, grote kunstinstellingen met grote internationale faam. Maar tegelijk – en dat is tamelijk uniek in Europa – een heel brede en diverse waaier aan kleinere en middelgrote organisaties die een creatieve kweekvijver vormen voor innovatief talent en tegelijk bijdragen aan een sociale en lokaal verankerde gemeenschap.

Ook onze Vlaamse kunststeden leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele, architecturale, gastronomische en toeristische uitstraling van Vlaanderen in de wereld.

Ja, ik ben een zéér fiere minister van Cultuur!

En we zijn ook één van de WARMSTE plekken op aarde, figuurlijk dan, ook DAT vergeten we wel eens.

Wie pech krijgt, weet dat hij of zij NIET aan zijn of haar lot wordt overgelaten. Op sociaal vlak behoort Vlaanderen zonder twijfel bij de top van Europa. Al moeten en zullen we er blijven over waken dat mensen die het moeilijk hebben er bovenop geraken.

Deze zorg, deze welvaart, die knowhow, maar ook de inventiviteit en de veerkracht van de Vlamingen, maken dat Vlaanderen alles in huis heeft om de beste plek op aarde te zijn, de beste plek om te leven.

WANT JA beste vrienden,

Met al die troeven in de hand kan Vlaanderen alles bereiken wat het zou willen.

We moeten onze vleugels helemaal durven uitslaan…

In zowat alle contacten die ik had de voorbije maanden en jaren, van Zuid-Afrika tot in Amerika, ging het voortdurend over het grote belang van technologie, data en artificiële intelligentie.

Het is duidelijk: landen en regio’s die nu niet op deze trein springen en in de stuurcabine van die trein geraken, zullen verweesd achterblijven.

Daarom heb ik samen met mijn regering beslist om het roemrijke Flanders Technology terug te halen. Om klaar te zijn voor de vijfde industriële revolutie.

We kunnen VEEL bereiken, als we maar WILLEN. Ook en VOORAL in moeilijke tijden.

Dames en heren,

Onze vleugels zijn nog om een andere reden geknipt. Vlaanderen kan op dit moment niet voluit gaan, omdat onze staatsstructuur verwrongen en eigenlijk muurvast zit.

De verschillende bestuursniveaus houden elkaar in een houdgreep. Dat leidt tot immobilisme, besluiteloosheid, ergernis.

Dat voedt het onbehagen en de verzuring. We kijken naar een politiek systeem dat de problemen niet opgelost krijgt, we kijken naar een systeem dat weinig daadkrachtig is.

We leven in een land met twee democratieën, een land waar de beide volkeren het oneens zijn over hoe problemen moeten worden aangepakt.

Denk aan de organisatie van de arbeidsmarkt, de betaalbaarheid van de pensioenen, de gezondheidszorg, de problemen binnen justitie, het migratievraagstuk, de immense energieproblematiek, enz.

Telkens lopen de visies tussen het noorden en het zuiden stevig uiteen. Iedereen erkent dat. En niemand ontkent dat het zo niet verder kan en dat er dus ingrijpende hervormingen nodig zijn. Niet het minst om onze welvaart en onze toekomst veilig te stellen.

Dat onze Waalse buren een ander beleid willen voeren dan dat waar de meerderheid van de Vlamingen voor staat, dat is hun absolute recht.

Elk volk moet voor zichzelf kunnen uitmaken wat het beste is, elk volk heeft het recht op zelfbestuur. Maar elk volk moet daar dan ook de financiële consequenties van dragen.

Laten we alstublieft na de volgende federale verkiezingen een eind maken aan de huidige onhoudbare situatie.

De meeste bevoegdheden moeten nu eindelijk bij de deelstaten terechtkomen. Niet halfslachtig, maar helemaal, zeker op het vlak van arbeid en gezondheid.

De pandemie toonde bijvoorbeeld op een pijnlijke manier aan hoe absurd het wel is dat de woonzorgcentra een regionale en de ziekenhuizen een federale kwestie zijn.

En de situatie van de huidige arbeidsmarkt illustreert dat het zoeken naar een job enerzijds (wat de VDAB doet) en het vergoeden – of niet meer vergoeden – van mensen zonder job (wat de RVA doet) ook in één hand moeten gaan zitten. Anders kan je simpelweg geen beleid voeren. In Vlaanderen is er een tekort aan arbeidskrachten, in Wallonië een teveel aan mensen zonder job. De uitdagingen zijn gewoon anders. Dat vraagt een verschillend beleid. Dat verschillend beleid is NU nodig.

En dit zijn maar enkele voorbeelden in een lange rij.

Het is aan ons, politieke verantwoordelijken, om de situatie te deblokkeren. Definitief te deblokkeren.

Het gros van de bevoegdheden MOET naar Vlaanderen en Wallonië. Maar nu al moet de federale regering zoveel mogelijk beleid op maat van de regio’s voeren. Dat kan NIET wachten tot 2024. Waarop wacht de federale regering om nu al een echte asymmetrische aanpak mogelijk te maken?

Niet langer dan een week geleden hebben de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement daarover heldere aanbevelingen gedaan. Tussen vandaag en mei 2024 kunnen we een aantal “quick wins” halen. Waardoor de deelstaten meteen en krachtdadiger zouden kunnen inspelen op noden van de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg, op vlak en mobiliteit en energie enzoverder. Doén dus! Ik zal niet nalaten de federale regering daar te blijven op aanspreken.

Want Vlaanderen wil hoger en verder vliegen. Zelf vliegen, op eigen kracht. Zelfbestuur dus.

Als Vlaanderen zich ontketent en zijn vleugels kan uitslaan. Dan is in het Vlaanderen van morgen héél veel mogelijk.

In het Vlaanderen van morgen zijn we niet langer kampioen belastingen betalen.

In het Vlaanderen van morgen zorgen we voor hoge pensioenen voor wie een leven lang hard heeft gewerkt.

In het Vlaanderen van morgen, beste vrienden, kiezen we voor propere en CO2-neutrale technologie en innovatie die ons niet afhankelijk maakt van schurkenstaten zoals Rusland.

In het Vlaanderen van morgen organiseren we een gezondheidszorg die dicht bij de mensen staat, Zodat ALLE Vlamingen de BESTE ZORG van de wereld krijgen.

In het Vlaanderen van morgen krijgen personen met een beperking alle steun die zij nodig hebben om te leven als hadden zij GEEN beperking.

En in het Vlaanderen van morgen komen we weer dichter bij elkaar, zodat kinderen kunnen opgroeien in liefdevolle omgevingen, en ouderen tot hun laatste dag vol warmte kunnen eindigen.

Het Vlaanderen van morgen is fier en zelfbewust. We verloochenen niet vanwaar we komen en we houden onze tradities en ons erfgoed in ere. En iedereen die onze taal leert en onze waarden omarmt, is welkom in ons Vlaanderen.

En dat Vlaanderen van morgen dat is geen droom, beste mensen. We zijn dat NU AL aan het bouwen.

Vroeger was de slagzin vaak: “Wat we in Vlaanderen zelf doen, doen we beter”. En ook al is dat nog steeds het geval, tot spijt van wie het benijdt, het nadeel van die slagzin is misschien wel dat dit een zekere zelfgenoegzaamheid uitstraalt. Elke natie, ook Vlaanderen, kent uitdagingen.

Bovendien moet onze ambitie groter zijn dan enkel het beter doen dan België, Wallonië of Brussel.

Onze ambitie moet – heel eenvoudig gesteld – zijn: Vlaanderen moet tot de top van Europa behoren! En daar zijn we nog niet. Daarom moeten we de kentering inzetten, moeten we de ambitie positief bijstellen en de lat hoger leggen. Daarbij mag het federale niveau ons niet hinderen.

De top van Europa, daar hoort Vlaanderen thuis. Met minder mogen we niet tevreden zijn.

Wat we moeten doen, beste vrienden, is onze vleugels uitslaan. Het prachtige beeld van de winnende, wuivende, bijna vliegende Wout Van Aert staat op ons netvlies.

Wat we moeten doen, is fier zijn.

Wat we moeten doen, is geloof hebben in de toekomst.

Geloof hebben in onszelf. Geloof hebben in onze oeroude kracht om de beste te zijn.

Wat we moeten doen, is geloven in Vlaanderen. Een vrij Vlaanderen.