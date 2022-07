Regeringscrisis in Montenegro: president trekt steun in voor minderheidsregering

Het DPS-partijbestuur nam die beslissing zondag, zo meldden lokale media, nadat de regering een overeenkomst had goedgekeurd met de Servische orthodoxe kerk.

De meeste gelovigen in Montenegro, dat tot 2006 onderdeel was van een unie met Servië, hangen de Servische orthodoxe kerk aan, die gecontroleerd wordt vanuit Belgrado. Maar de leiders ervan erkennen de Montenegrijnse onafhankelijkheid niet helemaal. Critici zijn van mening dat het akkoord de soevereiniteit van Montenegro in gevaar brengt.

Abazovic leidt sinds april een minderheidsregering van zijn ecologisch-liberale URA en de sociaaldemocratische SDP. Zij hangt af van de steun van de DPS. Deze laatste is ondanks een verkiezingsnederlaag in 2020 nog de grootste groep in het parlement, maar komt samen met andere prowesterse partijen niet aan een meerderheid (41 op 80 stemmen) om een wantrouwensstemming te forceren tegen de regering-Abazovic. De premier vaart sinds kort een toenemend pro-Servische koers.