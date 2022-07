Trump voert in Alaska campagne voor Sarah Palin

Palin, de vroegere gouverneur van Alaska en in 2008 kandidaat-vicepresident aan de zijde van John McCain, is een van de eerste populistische en anti-elitaire politici die op het nationale politieke toneel verschenen, voor Donald Trump met zijn “Make America Great”-beweging doorbrak. Volgens veel waarnemers heeft Palin de deur geopend voor Trumps weg naar het Witte Huis acht jaar later.

De exentrieke christelijke Republikeinse is kandidaat voor het enige zitje in het Huis van Afgevaardigden voor haar staat, nu haar partijgenoot Don Young overleden is, die maar liefst 49 jaar voor Alaska in het Huis zetelde. De voorverkiezingen vinden plaats op 16 augustus, op 8 november vinden de Midterms plaats.

Gestolen

Palin heeft, zoals verwacht, alvast Donald Trump achter zich. Die herhaalde zaterdag nog eens dat hij de verkiezing in 2020 gewonnen heeft en dat de Democraten het presidentschap van hem gestolen hebben. “Ik was twee keer kandidaat, ik ben twee keer gewonnen”, zei hij in een stadion in Anchorage. “En nu ga ik het misschien nog wel eens moeten doen.”

Trump steunt in Alaska ook Kelly Tshibaka, die het in de voorverkiezingen voor de Senaat opneemt tegen Lisa Murkowski. Die laatste was een van de enige Republikeinen die na de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig stemde voor de afzetting van Trump.