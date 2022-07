Kan Europa het in de volgende winter redden zonder Russische gasleveringen? De jacht om zo veel mogelijk alternatieve gasbronnen aan te boren, is alvast geopend. Maar de vrees is zeer groot dat dit niet zal volstaan als de Europeanen in de wintermaanden hun thermostaat hoger zullen zetten. ‘De Europese Unie moet de komende maanden haar gasverbruik met 15 procent reduceren.’