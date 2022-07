Het loopt vlot bij Anderlecht: paars-wit op teambuilding, technische staf kijkt geamuseerd toe

Anderlecht is op stage in het Nederlandse Horst en daar is er ook tijd voor ontspanning. Coach Felice Mazzu hecht erg veel belang aan groepsvorming en dus ging RSCA op teambuilding. Er werd een vlottentocht georganiseerd en de groep met Hoedt, Van Crombrugge, Esposito…liet zich zeker gelden, terwijl Benito Raman even tekst en uitleg kreeg van Mazzu. De technische staf keek geamuseerd toe. Al bij al verliep alles... vlot.