Franse Kerk vergoedt eerste slachtoffers kindermisbruik

Het fonds dat in 2021 werd opgericht, heeft de eerste zes vergoedingen gestort, zo zei voorzitter Gilles Vermot-Desroches aan het Franse persagentschap AFP. Hoeveel de slachtoffers hebben gekregen, zei hij niet.

Een andere instelling, de onafhankelijke commissie voor erkenning en schadeloosstelling van slachtoffers van kindermisbruik, bekijkt de dossiers. Sinds de opstart ervan midden januari hebben 736 mensen zich tot die commissie gewend, zo was in juni gezegd. De commissie hanteert een vorm van gradatie, waarbij de schadeloosstelling kan oplopen tot maximaal 60.000 euro.

In oktober vorig jaar bleek uit een rapport - het rapport-Sauvé - dat tussen 1950 en 2020 in Frankrijk naar schatting 330.000 mensen die nu volwassen zijn, als minderjarige het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld door katholieke geestelijken, religieuzen of leken die in instellingen van de katholieke kerk werken (zoals aalmoezeniers en leerkrachten in katholieke scholen, jeugdbewegingen).