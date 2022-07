Renaat Schotte en José De Cauwer lanceren hashtag voor Tourvragen, maar die wordt ook gebuikt om sneren uit te delen

Nu wielercommentator -en analist Michel Wuyts door de VRT de laan is uitgestuurd - want 65 jaar -, houdt Renaat Schotte (53) ofwel ‘de man op de motor’ zijn commentaarsstoeltje warm naast die andere rot in het vak, José De Cauwer (72). Vandaag kleuren de twee, vanuit Brussel weliswaar, de Ronde van Frankrijk met hun deskundige wielerpraatjes. Maar niet iedereen is het even gediend met het nieuwe koers-duo. “Wat minder zeveren tussendoor zou leuk zijn!”, klinkt het onder meer op Twitter.

Sinds 1 juli heeft wielerjournalist Renaat Schotte na meer dan 20 jaar de motor ingeruild voor de commentaarscabine. De Bruggeling, die na al die jaren door te brengen in de buik van het peloton, gepokt en gemazeld zit in de wielerwereld, mocht met de Tour meteen van wal steken op het grootste wielertoneel van de wereld. De Sporza-verslaggever heeft zonder discussie bakken ervaring en is dus een meer dan geschikte kandidaat om Michel Wuyts, toch één van dé wielerautoriteiten van dit land, op te volgen, zou je denken. Al is lang niet elke televisiekijker gewonnen voor de commentaars-tandem Schotte-De Cauwer.

Op Twitter valt er onder de hashtag ‘renaatenjosé’, naast de vele vragen die kijkers kunnen stellen en de overwegend positieve reacties, ook links en rechts wat boe-geroep te lezen. Zo wordt ‘de man op de motor’ door bepaalde kijkers zelfs fel door het slijk gehaald. “Fucking hell, ze zijn nog niet gestart en ik ben dat gelul van die commentator al vreselijk zat! Wat hoort die clown zichzelf graag lullen!”, neemt een misnoegde Twitteraar geen blad voor de mond.

“Kan die zeveraar nu eindelijk eens ophouden met zijn onnozele statistiekjes en niet ter zake doende weetjes allerlei af te rammelen tijdens de verslaggeving? Op 10 km van de meet nog beginnen met lijstjes af te kwetteren zeg!!”, klinkt het elders.

“Wat minder zeveren tussendoor zou leuk zijn!”, schreeuwt iemand het kersverse commentaars-duo een niet mis te verstane belediging toe.

Maar ook oud-renner José De Cauwer deelt in de klappen. “Wanneer gaat die oude zagevent op pensioen, tijd voor nieuw bloed, en een moderne visie op het hedendaagse wielrennen!”, spuwt een duidelijk ontevreden kijker zijn gal.

Zoals eerder gezegd zijn de reacties meestal positief, waarbij de heren veelal worden bedankt voor hun kunde. Al zijn er ook mensen die in hun leuk berichtje aan het prille koerskoppel nog een sneer naar ex-commentator Michel Wuyts moffelen. “Nu wordt José eens niet onderbroken door de mede-commentator, goed bezig mannen” of “Commentaar is beter dan vroeger”, klinkt het onder meer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen