Canada stuurt herstelde turbine van gaspijpleiding Nord Stream terug naar Duitsland

“In afwezigheid van de noodzakelijke toevoer van aardgas zal de Duitse economie omvangrijke moeilijkheden ondervinden en riskeren de Duitsers bij het naderen van de winter niet in staat te zijn hun huizen te verwarmen.” De Canadese minister beschuldigde de Russische president Vladimir Poetin ervan verdeeldheid te willen zaaien onder de bondgenoten.

Het Russische gasconcern Gazprom had zich op de werkzaamheden beroepen om de in juni verminderde leveringen aan Duitsland via de gaspijpleiding te rechtvaardigen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov had vrijdag gezegd dat de capaciteit van de pijplijn opnieuw zou worden opgetrokken indien de herstelde turbine aan Rusland geleverd zou worden. Duitsland zelf beschouwde de verminderde leveringen als een “economische aanval”.

Kiev reageerde “erg ontgoocheld” op de Canadese beslissing. “We roepen de Canadese regering op om de beslissing te heroverwegen en het sanctiebeleid ongeschonden te houden”, zo staat in een verklaring van de Oekraïense ministeries van Buitenlandse Zaken en Energie.