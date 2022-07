Bondscoach Ives Serneels kan leven met draw tegen IJsland: “Gekregen waar we recht op hebben”

“Ik heb meteen na de match letterlijk tegen de groep gezegd: ‘Hier mag niemand ontgoocheld zijn’. Niemand heeft vandaag iets laten schieten”, reageerde Serneels na de draw in het Manchester City Academy Stadium. “Ik kan vandaag zeggen dat ik tevreden ben. Als je de match analyseert, krijgen we vandaag waar we recht op hebben. Misschien hadden we drie punten op een diefje kunnen halen maar dat zat er vandaag niet in. We moeten correct zijn dat een punt goed is.”

Vooraf wel gezegd dat een zege tegen IJsland, op papier de minste tegenstander in de groep, zeer welkom zou zijn om de ambitie van de tweede ronde waar te maken. De Flames moeten nu winnen van topfavoriet Frankrijk of Italië. Serneels beaamt dat en onderstreept het belang van een goeie recuperatie voor de volgende match, donderdag tegen Les Bleues in Rotherham.

“Ze zijn allemaal kapot”

“Ik denk dat we nu goed moeten kijken hoe iedereen morgen uit zijn bed komt. Ze zijn allemaal ‘kapot’. Over vier dagen is er weer een wedstrijd en we moeten ervoor zorgen dat het team optimaal klaar is om Frankrijk zo goed mogelijk te bestrijden.”

In 2017 verloren de Flames bij hun EK-debuut met 0-1 van Denemarken. Dat was de voorbode van een uitschakeling in de groepsfase. Een herhaling van dat scenario is met het punt tegen de IJslanders alvast vermeden. “We hebben al een punt meer dan vijf jaar geleden. De nul is weg”, benadrukte Serneels, die de ploeg al onder zijn hoede heeft sinds 2011. “Het is een toernooi. Na deze wedstrijd mag je niet ontgoocheld zijn. Dit was alles wat wij vandaag konden doen.”

© ISOPIX

Kapitein Tessa Wullaert: “We mogen niet ontgoocheld zijn”

Ook Tessa Wullaert vond het 1-1 gelijkspel een billijk resultaat. Al betreurde ze wel de mindere start van het team. “Het was de wedstrijd die we konden verwachten. Ze waren stevig in de duels en in de eerste helft hadden wij het moeilijk. We misten diepgang in ons spel. Dat lukte ons een keer en we hadden meteen een grote kans (met Elena Dhont, red)”, legde de Belgische aanvalsleider uit. “Tijdens de pauze hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd en ik denk dat we tevreden mogen zijn over onze tweede helft. We vonden beter de ruimtes en speelden dieper. Dat leverde ons meer kansen op. Het is spijtig om te zeggen maar misschien hadden we kunnen winnen indien we in de eerste helft hadden gespeeld zoals in de tweede.”

Wullaert was er ook vijf jaar geleden bij toen de Flames bij hun EK-debuut de boot ingingen tegen Denemarken. “We mogen niet ontgoocheld zijn”, benadrukte ze. “Dit is een beter begin dan in 2017. We hebben alles gegeven. Het was vandaag ook erg warm. Dat maakte het niet eenvoudiger.”

Door het puntenverlies tegen IJsland moeten de Belgen op zoek naar een zege tegen Frankrijk of Italië om de doelstelling van de kwartfinales te bereiken. Wullaert gelooft er nog rotsvast in. “We willen nog altijd naar de tweede ronde. Vooraf zeiden we dat we het match per match zouden bekijken. Vandaag hebben we een punt, het konden er ook nul of drie zijn. Zolang we alles geven, kunnen we onszelf niets verwijten.”

© AFP

Doelpuntenmaakster Vanhaevermaet heeft “dubbel gevoel”

Justine Vanhaevermaet trapte de Red Flames zondag vanop de stip op gelijke hoogte. Na afloop verscheen ze met een zuinige glimlach in de mixed zone van het Manchester City Academy Stadium.

“Er overheerst een dubbel gevoel. We hadden kunnen winnen maar even goed verliezen. Omdat we niet verloren, ligt alles nog open”, zei de middenveldster, die ook “niet helemaal tevreden” was met haar eigen prestatie. “Soms was ik wat te onzuiver in de passing. Ik weet dat ik beter kan”, klonk het.

Wie de elfmeter bij de Belgen zou nemen, lag vooraf niet vast. Ook onder meer kapitein Tessa Wullaert komt daarvoor in aanmerking maar tegen de IJslanders zette Vanhaevermaet zich achter de bal. “Op training oefenen we de strafschoppen met een aantal speelsters. Ik voelde me goed en ben naar Tessa gestapt met de vraag om hem te nemen. Zij zei dat het goed was.”

Donderdag spelen de Red Flames in hun tweede wedstrijd tegen groepsfavoriet Frankrijk, dat Italië met 5-1 afdroogde. Het wordt voor de Belgen een heel zware opdracht maar tot dusver lag de focus vooral op de eerste match tegen IJsland, zegt Vanhaevermaet. “We zijn nog niet echt met Frankrijk bezig geweest, maar de komende dagen zal alles wel duidelijk worden.”

Om de kwartfinales te halen, zullen de Flames moeten winnen van de Fransen of de Italianen. “Het zal niet gemakkelijk zijn”, beseft Vanhaevermaet. “Frankrijk is supersterk en ook Italië heeft veel kwaliteiten. Maar we zijn op een EK en moeten geloven in onze eigen kwaliteiten. We hebben een heel goed team, dat zien we dagelijks op training. We moeten geloven in onszelf.”