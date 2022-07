Gelekte documenten brengen Uber in nauwe schoentjes: internationale toppolitici hielpen taxidienst, bedrijf ging ook in België meermaals boekje te buiten

Techbedrijf en alternatieve taxidienst Uber aarzelde niet om nauwe contacten te hebben met politici in zijn poging een grote en internationale speler te worden. In 124.000 documenten die gelekt zijn, worden zelfs de namen van de Franse president Emmanuel Macron en voormalig EU-commissaris Neelie Kroes genoemd. Ook in België aarzelde het bedrijf niet om zijn boekje buiten te gaan: van privédetectives afsturen op de grootste concurrenten tot de sabotage van een gerechtelijk onderzoek met de beruchte ‘kill switch’.