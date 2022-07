Genk wil Argentijns talent om Thorstvedt te vervangen

KRC Genk is actief op de Argentijnse markt. Naast Fausto Vera (Argentinos Juniors) voor de positie van defensieve middenvelder is een landgenoot van hem in beeld om de stek van Kristian Thorstvedt (23) in te nemen.

De Noorse middenvelder verlaat Limburg zo goed als zeker voor het Italiaanse Sassuolo. Om hem te vervangen mikt Genk op de komst van de 21-jarige Nicolas Castro van Newell’s Old Boys, de ex-club van Lionel Messi. In totaal heeft hij 51 wedstrijden en 9 doelpunten voor zijn club op de teller staan. Castro leek op weg naar Eintracht Frankfurt, maar die transfer ging uiteindelijk niet door. De Duitsers haalden Mario Götze in huis. Tot grote ergernis van Newell’s Old Boys, dat zelfs een schadevergoeding claimt.

Hoe dan ook, Genk heeft van de afgesprongen transfer geprofiteerd om zich te melden. De onderhandelingen zijn intussen vergevorderd. Volgens Argentijnse bronnen zou de vraagprijs rond de 4 miljoen euro liggen. (rco)