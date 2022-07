Buitenlandminister Liz Truss stelt zich officieel kandidaat om Boris Johnson op te volgen

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss heeft zich zondag officieel kandidaat gesteld om Boris Johnson op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en premier. Dat schrijft The Daily Telegraph. Ook parlementslid Rehman Chishti stelt zich kandidaat, meldt hij in een video op Facebook. Dat brengt het totale aantal deelnemers aan de opvolgingsrace op elf.

Johnson nam donderdagavond ontslag als voorzitter van de Conservatieve Partij. Hij blijft premier tot er een opvolger is. Truss is een van de favorieten om hem op te volgen. “Ik zal aan deze verkiezingen deelnemen als een conservatief en regeren als een conservatief”, zegt Truss in The Daily Telegraph. Ze belooft belastingverlagingen.

Chishti herinnert in zijn aankondigingsvideo dan weer aan het jaar 1984, toen hij naar Gillingham kwam zonder ook maar één woord Engels te spreken. Hij vindt het belangrijk dat “iedereen die hard werkt, die gedreven is, die doorzet, een regering aan zijn zijde heeft”, zegt hij. “Dat betekent lagere belastingen, een kleine overheid, een grote maatschappij.” Hij belooft de Britten een “nieuwe start”.

Elf kandidaten

Truss is de vierde vrouw die in de opvolgingsrace stapt: minister van Internationale Handel Penny Mordaunt, procureur-generaal Suella Braverman, en voormalig onderminister van Gelijke Kansen Kemi Badenoch gingen haar voor.

Met Chishti hebben ook al zeven mannen zich kandidaat gesteld: eerder deden voormalig minister van Volksgezondheid Sajid Javid, voormalig minister van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, minister van Financiën Nadhim Zahawi, minister van Transport Grant Shapps, parlementslid Tom Tugendhat en ex-minister van Financiën Rishi Sunak dat. Ook die laatste wordt als een van de favorieten beschouwd.