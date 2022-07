Een nieuwe moord en Witte Huis-medewerkers die dreigen op te stappen: Amerikaanse president Biden onder vuur voor omstreden bezoek aan Saudi-Arabië

Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Biden om van Saudi-Arabië “een paria” te maken in de internationale gemeenschap, toen hem gevraagd werd naar de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi – vermoedelijk op bevel van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

LEES OOK. Amerikaanse rechter dwingt president Biden om kleur te bekennen over immuniteit voor Saoedische kroonprins

In een opiniestuk in The Washington Post – nota bene de krant waar Khashoggi voor schreef – verdedigde Biden zaterdag zijn koerswijziging: hij noemde het staatsbezoek “een kans om de betrekkingen met een land dat al 80 jaar een strategische partner is, te heroriënteren”.

Kritiek

Verschillende Congresleden uit zijn eigen partij lieten echter al weten verontwaardigd te zijn door het feit dat Biden een ontmoeting zal hebben met Bin Salman, sommige medewerkers in het Witte Huis zouden om die reden zelfs overwogen hebben om ontslag te nemen.

Bovendien werd zondagnacht een andere Saudische dissident, Manea Al-Yami, vermoord in ballingschap in Libanon. Er is nog geen uitsluitsel over de daders – volgens de Libanese autoriteiten werd hij doodgestoken door zijn twee broers – maar andere bronnen noemen de omstandigheden van de moord “verdacht”.

Olie

Officieel is het doel van de reis – die ook naar andere landen in het Midden-Oosten gaat – “het bevorderen van vrede”, maar het lijdt geen twijfel dat ook de wereldwijde energieprijzen een gespreksonderwerp zullen zijn in Riyad. Biden ligt in eigen land al langer onder vuur voor hoge benzineprijzen. Voormalig president Donald Trump schampte tijdens een bijeenkomst afgelopen weekend al dat Biden in Saudi-Arabië – een belangrijke olieproducent – ging “bedelen”.