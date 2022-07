Bijna 1.600 evacuaties door brand in Yosemite Park

Vanwege de bosband in het Yosemite Park in de Amerikaanse staat Californië zijn er reeds bijna 1.600 mensen geëvacueerd, zo heeft de Britse openbare omroep BBC maandag gemeld.

De evacuaties vanwege de op 7 juli uitgebroken Washburn Fire gebeurden in de plaats Wawona in het park zelf en onder honderden kampeerders dicht bij Wawona. De omvang van de brand is de laatste 24 uur verdubbeld, het vuur heeft naar schatting reeds meer dan 643 hectare vernield. De autoriteiten waarschuwen dat de luchtkwaliteit in grote delen van het park een ongezond niveau heeft bereikt. Door de brand is er veel rook en roet.

Brandweerlieden werken in moeilijk gebied om de sequoia’s te vrijwaren en er zijn vooralsnog geen van die reuzenbomen verloren gegaan. Sommige van die bomen zijn al meer dan drieduizend jaar oud. De grootste is 83 meter hoog en heeft een omtrek van elf meter. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.