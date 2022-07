Fietser die hondje doodreed in Zutendaal geeft zichzelf aan bij politie

Oskar in betere tijden. — © rr

De wielrenner die afgelopen vrijdag een hondje doodreed in Zutendaal, heeft zichzelf zondagavond aangegeven bij de politie. Over de identiteit van de man bestaat nog geen duidelijkheid.

De fietser had vrijdag omstreeks 16 uur een aangelijnd hondje aangereden op de Noordlaan in Zutendaal. Het dier werd door de eigenares nog in allerijl naar de dierenarts gebracht, maar daar overleed het aan inwendige bloedingen. De fietser zou volgens de eigenares zijn doorgereden, het ongeval veroorzaakte een storm van verontwaardiging op sociale media.

De fietser gaf zichzelf zondagavond aan bij de politie van zone Carma. Volgens de man klopt het niet dat hij vluchtmisdrijf heeft gepleegd. “We hebben zondagavond laat telefoon gekregen van de politie”, zegt eigenares Hatice Kör in een reactie. “We gaan nu zelf naar de politie om een verklaring af te leggen. Afgelopen weekend hadden we het al gemeld, en daar heeft de politie ook een pv van opgesteld. Het dossier gaat dan naar het parket, en hopelijk zal recht geschieden.”