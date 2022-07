Robert Lewandowski nog altijd niet weg bij Bayern München, Harry Kane genoemd als mogelijke opvolger

Het gonst intussen al weken van de geruchten rond Bayern München-spits Robert Lewandowski, die graag wil vertrekken. FC Barcelona is de gedroomde bestemming en ook andere teams tonen interesse, maar van een transfer is nog altijd geen sprake. Bayern München zit intussen ook niet stil: volgens het Duitse Kicker zou het na de aankoop van vleugelspits Sadio Mané nu ook interesse hebben in Harry Kane.

Lewandowski is sinds 2014 aan de slag bij de Rekordmeister en heeft een contract tot eind dit seizoen bij Bayern. De Duitse recordkampioen kan dus nog geld vangen voor de Poolse centrumspits, die zelf ook aangaf dat hij weg wil. De geruchten over een transfer naar FC Barcelona doen al zo’n twee maanden de ronde, maar Lewandowski is momenteel nog altijd ‘gewoon’ een speler van Bayern. Dinsdag wordt hij op training verwacht, al is het nog maar de vraag of de Pool zal opdagen.

Lewandowski lijkt zelf een voorkeur te hebben voor de Catalaanse topclub, die ook al een bod gemaakt heeft. Als het niks wordt met Barcelona, zijn er volgens Sport Bild echter ook andere kanshebbers. Chelsea, dat een nieuwe centrumspits kan gebruiken nu Romelu Lukaku op huurbasis naar Inter trekt, zou ook interesse hebben. Ook de Franse landskampioen PSG zou zich in dat geval in de debatten willen mengen.

Komt na Mané ook Kane naar Bayern?

Intussen zitten ze ook bij Bayern München niet stil. Met vleugelspeler Sadio Mané plukte het al een serieuze aanvallende versterking weg bij Liverpool, en mogelijk zou er bij een vertrek van Lewandowski nog een andere aanvaller uit de Premier League overkomen. Kicker noemt Harry Kane nadrukkelijk als een optie voor de recordkampioen, al uit het Duitse blad ook twijfels over de haalbaarheid van zo’n transfer omwille van de financiën.