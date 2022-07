Uber reageert op onthullingen in ‘UberFiles’: “We zijn nu een ander bedrijf”

“We zoeken geen uitvluchten voor gedrag in het verleden dat duidelijk niet overeenstemt met onze huidige waardes”, maar “Uber is nu een ander bedrijf”. Dat heeft het Amerikaanse platform gezegd in reactie op de ‘UberFiles’, een onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten op basis van een datalek.

De ‘UberFiles’ bevatten ruim 124.000 interne documenten, met memo’s, agenda’s, WhatsApp-berichten en andere gegevensbestanden van de periode 2013-2017. Ze onthullen dubieuze praktijken die de alternatieve taxidienst gebruikte om voet aan de grond te krijgen in verschillende landen, waaronder België, door bijvoorbeeld druk uit te oefenen op overheden.

In de reactie wijst Uber erop dat er al veel gezegd en geschreven is over “de vergissingen van voor 2017”. “Er zijn duizenden artikels over gepubliceerd, er werden verschillende boeken geschreven, en er was zelfs een televisieserie”, klinkt het. In 2017 werd ook Travis Kalanick als CEO vervangen, nadat de voormalige Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder het bedrijf intern had doorgelicht na klachten van seksisme en intimidatie op de werkvloer.

De nieuwe CEO, Dara Khosrowshahi, “had de taak om elk aspect van de werking van Uber te veranderen”, klinkt het. En dat is volgens het bedrijf ook gebeurd. “Als we zeggen dat Uber vandaag een andere bedrijf is, dan bedoelen we dat letterlijk: 90 procent van de huidige werknemers vervoegden het bedrijf nadat Dara CEO was geworden.”

En dus zegt Uber geen excuses te zoeken voor de fouten uit het verleden, maar roept het de mensen op om “ons te beoordelen op wat we de voorbije vijf jaar hebben gedaan en wat we in de toekomst zullen doen”.

Vakbond niet overtuigd dat Uber veranderd is

Uber beweert zelf dan wel dat het veranderd is, maar de socialistische transportvakbond BTB is daar niet van overtuigd. “Uber staat voor een cruciale uitdaging: ofwel zet het bedrijf zijn illegale en onethische praktijken verder, ofwel gaan ze zich gedragen als een verantwoordelijke werkgever”, klinkt het in een persbericht.

Volgens BTB-voorzitter Frank Moreels kan Uber bewijzen dat het nu een ander bedrijf is door de chauffeurs een werknemersstatuut te geven. “Laat ons wel wezen. Chauffeurs die voor Uber werken zijn eigenlijk schijnzelfstandigen. Ze moeten zelf hun wagen kopen of leasen (en die moet voldoen aan de voorwaarden die Uber oplegt). Ze moeten zichzelf verzekeren tegen ziekte, ongeval, burgerlijke aansprakelijkheid ... Maar ze krijgen hun opdrachten wel van Uber”, aldus Moreels. De vakbond zal naar eigen zeggen “blijven strijden voor het behoud, het overleven van de reguliere taxisector en de loontrekkende taxichauffeurs en het creëren van een fair speelveld”.

Moreels hoopt dan ook dat de ‘UberFiles’ ook de ogen opent “van politici die de rode loper willen uitrollen” voor dergelijke bedrijven. “De wanpraktijken die vandaag bewezen worden, moet hen motiveren om niet langer kritiekloos de Ubers van deze wereld op hun wenken te bedienen”, klinkt het.

PS vraagt onderzoekscommissie

De PS-fractie in het Brussels Parlement bereidt ondertussen alvast een voorstel voor om een onderzoekscommissie op te richten naar de praktijken van de multinational in de hoofdstad. Dat kondigt fractieleider Ridouane Chahid aan. “Onderzoeken van privédetectives naar Brusselse ministers, herhaalde overtredingen van de regelgeving van de sector, vernietiging van gegevens, tegenwerking van Justitie, mogelijke fiscale fraude, schermvennootschappen om de Brusselse wetgeving te omzeilen, ... zijn elk een aanval op onze rechtsstaat en onze democratie”, vindt Chahid. “Tegen een dergelijk gewelddadig gedrag is straffeloosheid voor de PS geen optie”.

Kamerfractieleider Ahmed Laaouej gaat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne interpelleren opdat hij gebruik zou maken van zijn positief injunctierecht bij het parket. De onthullingen van het internationale consortium van journalisten verdienen in zijn ogen de opening van een gerechtelijk onderzoek. “Bovendien wijst niets erop dat deze feiten zijn opgehouden, met name wat betreft belastingontduiking,” aldus Laaouej.

In mei keurde het Brussels Parlement het Taxiplan van de Brusselse regering goed, waardoor Uber en andere platformen een plaats krijgen in het taxilandschap van de hoofdstad.