Onze reporter trekt één jaar na de ramp opnieuw naar Pepinster: “Supermarkten zagen oneerlijke concurrentie in hulpgoederen”

Op het heraangelegde pleintje staat geen Rode Kruis-container meer. En de sporthal is niet langer volgestouwd met hulpgoederen. Naast de Vesder is een hele huizenrij afgebroken, zodat het hart van de gemeente inmiddels wat minder op oorlogsgebied lijkt. Bien sûr, wie voor het eerst in een jaar naar Pepinster gaat, kan makkelijk denken dat het er goed vooruitgaat. Tot je met de overgebleven inwoners praat. “Ik hou m’n hart vast voor de winter.”