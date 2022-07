Moeder van moordenaar Shinzo Abe is lid van Moonsekte, werd ex-premier daarom vermoord?

De moeder van de man die de Japanse oud-premier Shinzo Abe heeft vermoord, is lid van de Verenigingskerk, een religieuze beweging die ook wel de Moonsekte wordt genoemd. De kerk heeft dat zelf meegedeeld, nadat de politie eerder bekendmaakte dat de dader wrok koesterde tegen een niet nader genoemde organisatie waarvan hij dacht dat Abe eraan verbonden was.

De politie vermeldde de naam van de organisatie eerder niet, maar volgens lokale media ging het om een religieuze instelling. De moeder van de verdachte zou daar namelijk veel geld naar hebben overgemaakt, waardoor het gezin in financiële nood was terechtgekomen.

De Verenigingskerk laat nu weten dat de moeder van de verdachte eens per maand naar de kerk ging. Informatie over mogelijke schenkingen die de moeder aan de kerk zou hebben gedaan, deelde de kerk niet. De vrouw zou in 1998 lid zijn geworden van de Moonsekte, en in 2002 in financiële problemen zijn gekomen.

Volgens voorzitter Tomihiro Tanaka heeft oud-premier Abe in het verleden weleens zijn steun uitgesproken voor de Verenigingskerk, maar is hij nooit lid geweest. De kerk is bekend door haar massale huwelijkssluitingen. Ze werd halverwege de vorige eeuw gesticht door de Koreaanse dominee Sun Myung-moon, die zichzelf zag als erfgenaam van Jezus. De leden worden ook wel moonies genoemd.

Abe werd vrijdag tijdens een toespraak doodgeschoten in de stad Nara. Maandag wordt er voor hem een wake gehouden, dinsdag vindt de uitvaart plaats.