Vrouw die in levensgevaar is na ongeval met paardenkar is bekende dierenarts: “Ze zijn al jaren fervente paardensportliefhebbers”

Sint-Truiden/Lubbeek - Tijdens een officiële menwedstrijd is gisteren in Linden (Lubbeek) het paard van menner Sven Tinlot (45) en zijn paardenverzorgster en echtgenote Evi Vandersmissen (40) op hol geslagen. Het Truiense koppel raakte zwaargewond. De vrouw is kritiek.

Het incident gebeurde gisteren tijdens de Nationale Menwedstrijd Linden in het Vlaams-Brabantse Lubbeek. Om een nog onbekende reden schrok het paard van Truienaar Sven Tinlot onverwachts en sloeg het met kar op hol. Het ongeval gebeurde rond 11.15 uur , de wedstrijd werd meteen stilgelegd. Voorzitter Bram Van Collie van organisator Hagelandse Aanspanning Linden was zwaar aangeslagen door het ongeval en wilde niet reageren.

WK ponymennen

Net als de naaste familie van het koppel was ook waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers van Sint-Truiden diep geschokt toen ze de melding kreeg. “Sven is een stadsarbeider en zijn vrouw Evi is dierenarts in Brustem. Ze zijn al jaren fervente paardensportliefhebbers. Hun interesse is vooral de mensport. Als team deden ze mee in 2019 aan het WK ponymennen in Kisbér Aszar in Hongarije. Maar paardensport blijft een gevaarlijke sport, het zijn levende dieren en er kan altijd iets verkeerd lopen. Hopelijk komt het goed voor beide Truienaren”, zegt Kempeneers.

Mennen is de oudste competitieve hippische sport. Het is een discipline zonder ruiters, maar wel met menners die op een kar zitten die getrokken wordt door één, twee of vier paarden. De discipline bestaat uit drie onderdelen: dressuur, vaardigheid en marathon.