Juwelier uit Oostakker toch nog niet definitief vrijuit voor schot dat overvaller het leven kostte: parket gaat in beroep

De slachtoffers hopen zo dat de kamer van inbeschuldigingstelling in beroep de juwelier verwijst voor doodslag naar het hof van assisen, meldt persagentschap Belga.

Twee weken geleden besliste de Gentse raadkamer om de juwelier buiten vervolging te stellen voor doodslag. Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge werd de juwelier gedwongen door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan, het bekende artikel 71 van het Strafwetboek, en de raadkamer volgde de verdediging daarin.

De juwelier werd buiten vervolging gesteld, maar de andere partijen konden nog beroep aantekenen. Zowel het openbaar ministerie als de acht burgerlijke partijen hebben dat intussen gedaan, zodat de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zich over de zaak moet uitspreken.

Assisen

De burgerlijke partijen zullen opnieuw vragen dat de juwelier verwezen wordt naar het hof van assisen voor doodslag, waar hij tot dertig jaar cel zou riskeren. Het openbaar ministerie had voor de raadkamer gevorderd om de juwelier voor de correctionele rechtbank te brengen voor uitgelokte doodslag. De KI beslist na het gerechtelijke verlof over de zaak.

De feiten dateren van zaterdag 7 juli 2018, rond het middaguur bij juwelier Moens in de Bredestraat in Oostakker. Twee verdachten waren de zaak binnengestapt. Volgens het onderzoek waren ze gewapend en hadden ze juwelen meegenomen, maar hebben ze niet geschoten. Ze namen de vlucht met een bromfiets, maar de juwelier is hen achternagelopen met een vuurwapen. Hij schoot naar de overvallers en één verdachte werd dodelijk geraakt.

De daders konden nog enige tijd verder rijden met de bromfiets, tot de passagier op straat viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij stierf ter plaatse. De andere verdachte kon ontkomen, maar kort na de feiten stelde een gedetineerde in Oudenaarde dat hij informatie had. Hij verklaarde dat hij tijdens zijn penitentiair verlof, een dag voor de feiten, een toertje had gedaan met de motorfiets en de helm en handschoenen had aangedaan. De correctionele rechtbank oordeelde echter dat hij schuldig was aan de overval en legde hem begin 2021 acht jaar cel op.