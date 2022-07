Voorzitter Paul Gheysens opgetogen met transfer Alderweireld: “Toby wilde zelf heel graag naar Antwerp komen”

LEES OOK.Toby Alderweireld heeft mondeling akkoord met Antwerp en kan voor drie seizoenen tekenen

Volgens Gheysens heeft Alderweireld zich zelf aangeboden op de Bosuil. “Als je zijn kwaliteiten kent, weet je dat het niet moeilijk is om hem in te passen”, aldus de voorzitter. “Toby had heel veel goesting om te komen. En als je met een speler zit die zo graag wil, dan is alles mogelijk. Toby is al van zijn vijftiende weg en wilde graag terug in Antwerpen zijn. Hij wil kunnen genieten en ondertussen zijn stad mee naar boven helpen.”

Over de financiële kant van de deal wil Gheysens niet te veel prijsgeven. “Alleen al voor de privacy van Toby. Ik kan alleen maar zeggen dat we een zeer mooie deal hebben gedaan en dat Toby veel zelf heeft geregeld. Iedere club die hem tegen deze voorwaarden kon krijgen, zou hem gepakt hebben.”

Gheysens had ook een bloemetje over voor Marc Overmars, zijn directeur voetbalzaken. “Ik denk zeker dat zijn aanwezigheid geholpen zal hebben om Toby naar hier te halen. Alles ligt nu in de handen van Marc en Mark (Van Bommel, red.) Ik heb het volste vertrouwen in hun kwaliteiten. Zij kennen veel meer van voetbal dan wij en krijgen daarom alle verantwoordelijkheid. En ik zie dat ze die nemen. Bovendien zijn het krenterige Nederlanders. (lacht) Da’s nog eens een surplus. Voor mij én voor de club.”

“Misschien gaat Radja nu ook beter presteren”

De voorzitter hoopt dat de komst van Alderweireld het niveau van zijn ploeg nog naar boven trekt. “Ik heb op stage een paar heel goeie jonge gasten gezien, uit de eigen jeugd. Twee heel goeie en eentje die super was. Als die er nog eens een voorbeeld als Alderweireld bij krijgen… Misschien gaat Radja nu ook een beetje beter zijn best doen en wat beter presteren.”

Of de transferhonger van Antwerp met de komst van Alderweireld nu gestild is, wilde Gheysens niet gezegd hebben. “Dat hangt er van af. Marc Overmars heeft hier een ongelofelijk sterk team in elkaar geknutseld, ook op vlak van coaches. Ik denk dat veel spelers alleen al daarvoor naar ons zouden willen komen. We merken nu al dat er veel spelers worden aangeboden. In principe is de ploeg goed zoals ze nu is. Maar als er zich een opportuniteit aandient en we kunnen de ploeg versterken, zullen we dat niet nalaten. Er is alleszins genoeg aanbod. Of Dries Mertens hier al is aangeboden? Nee, er is geen enkel contact geweest met Dries Mertens. Ik vind het jammer dat ze dat zeggen.”

