Vooruit-voorzitter Conner Rousseau: “Tien jaar deeltijds werken is niet voldoende voor minimumpensioen”

Tien jaar deeltijds werken is niet voldoende om recht te hebben op een volledig minimumpensioen. Dat heeft Vooruit-voorzitter Conner Rousseau maandag verklaard, naar aanleiding van de onderhandelingen die de federale regering voert over de pensioenhervorming.

Vivaldi keurde eerder al de verhoging goed van het minimumpensioen tot 1.500 euro per maand. Momenteel liggen vier pensioenmaatregelen op tafel, waaronder de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op dat minimumpensioen. De onderhandelingen binnen het kernkabinet leidden zondag niet tot een akkoord.

Voor de PS moet die toegang kunnen voor wie tien jaar deeltijds heeft gewerkt. Vooruit zit niet op dezelfde golflengte. “Tien jaar halftijds werken is niet voldoende”, zei partijvoorzitter Rousseau in het stadhuis van Brussel.

Hij maakt daarbij de koppeling met een ander Vooruit-voorstel. Wie op zijn 18 jaar is begonnen met werken, moet na 42 jaar met pensioen kunnen gaan. “Dat is een vooruitgang voor keiveel mensen.” Maar als die mensen hun steentje bijdragen, verwachten ze dat van anderen ook, redeneert Rousseau. “De welvaartsstaat is geven en nemen”, luidt het.

Daarbij kijkt Rousseau ook uit naar de fiscale hervorming, waar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aan werkt. Ook die moet ervoor zorgen dat werken meer wordt beloond. “Alles hangt samen”, aldus de Vooruit-voorzitter.