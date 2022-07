Jacht op wilde dolfijnen wordt beperkt op Faeröereilanden, nadat “eeuwenoude traditie” gruwelijk uit de hand loopt

In september vorig jaar liep een dolfijnenjacht in de Skalafjord uit de hand. Volgens officiële tellingen werden toen 1.423 Atlantische witflankdolfijnen in die fjord gedreven en gedood. De kleine eilanden in de Noord-Atlantische Oceaan, die deel uitmaken van Denemarken, kwamen daardoor onder internationale kritiek te staan. Dierenrechtenactivisten eisten een einde aan de dolfijnenjacht.

“De Faeröer zetten zich volledig in voor de VN-doelen inzake duurzame ontwikkeling”, aldus het ministerie van Visserij nu in een verklaring op haar website. “Er waren heel wat aspecten van de vangst die niet bevredigend zijn, met name het grote aantal dode dieren.”

De walvisjangst – ‘grindadrap’ genoemd – is een eeuwenoude traditie op de grotendeels autonome eilanden. Er wordt vooral op grienden gejaagd, maar soms ook op dolfijnen. Volgens tellingen van de Faeröer eilanden werden in 2020 in totaal 576 grienden en 35 witflankdolfijnen gedood. Het aantal van vorig jaar was uitzonderlijk hoog.