Roberto De Zerbi stapt op als coach van Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk

De Zerbi bleef na de Russische inval in Oekraïne in eerste instantie aan boord bij Shakhtar. Hij leidde zijn team bij de ‘Shakhtar-toer voor Vrede’, een serie van vriendschappelijke wedstrijden ten voordele van het goede doel.

Op het moment van de stopzetting van de Oekraïense competitie leidde Shakhtar na een reeks van acht overwinningen op een rij. De club had in september rivaal Dinamo Kiev verslagen in de Oekraïense bekerfinale. In de Champions League werd de groepsfase bereikt na overwinningen in de voorrondes tegen Racing Genk en Monaco.

De Zerbi was sinds mei 2021 hoofdcoach van Shakhtar. Zijn contract liep nog door tot medio 2023. De Italiaan was eerder in eigen land hoofdcoach bij onder meer Palermo, Benevento en Sassuolo.