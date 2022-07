Wie heeft Manon (14) gezien? Meisje vertrok thuis en heeft medische zorgen nodig

“Het gaat wel degelijk om een onrustwekkende verdwijning”, zegt Jan Maertens van de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke. Manon (14) vertrok thuis zonder haar identiteitskaart of gsm mee te nemen, wat niet van haar gewoonte is. Het meisje heeft ook dringend medische zorgen nodig. “Daarom vragen we met aandrang om uit te kijken naar Manon”, aldus Maertens.

De politie verspreidde maandag rond de middag een opsporingsbericht. Manon droeg op het moment van haar verdwijning een zwarte pull met een kap, een donkere short met bloemenmotief en een roze rugzak. Het meisje is 1,60 meter groot en mager gebouwd. Wie Manon gezien heeft of over informatie beschikt, neemt best contact op met de politie van Blankenberge op 050/42.98.42.