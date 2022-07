Man betaalt klein bedrag met vals briefje van 100 euro en gaat er telkens vandoor met wisselgeld

Deze man betaalde met vals geld in verschillende handelszaken. — © IF

Het parket Halle-Vilvoorde is op zoek naar een onbekende persoon die in april en mei in handelszaken in Meise, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos aankopen deed met vals geld. Er werd een opsporingsbericht verspreid.

De feiten zijn in elke handelszaak gelijkaardig. De verdachte komt de winkel binnen, snuistert rond en wil een aankoop doen. Hij controleert zijn portefeuille voor het juiste bedrag, maar heeft niet genoeg klein geld om gepast te betalen en geeft dan een vals briefje van 100 euro. Hij krijgt vervolgens geld terug en verlaat de zaak met de aangekochte goederen en het wisselgeld.

Rond de 30

In sommige zaken slaagt hij in zijn opzet, maar in andere wordt opgemerkt dat het geld vals is en verlaat hij de zaak zonder aankoop of geeft hij het wisselgeld en de goederen terug.

De verdachte is rond de 30 jaar oud en normaal gebouwd. Hij heeft zwart haar en een stoppelbaard. Hij droeg meestal een donkere jas met witte mouwen, een donkere broek, lichtkleurige of rode sneakers en een zonnebril.

Herken je deze persoon of heb je meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kunt ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kunt het bericht nalezen op www.politie.be.