Cristiano Ronaldo reist niet mee op tour met Manchester United, maar coach Erik Ten Hag houdt vol: ”Hij is niet te koop”

Het gonst van de geruchten over een mogelijk vertrek van superster Cristiano Ronaldo bij Manchester United. De Portugees reisde niet mee af voor de tour van de Mancunians in Thailand. Daar hield nieuwbakken coach Erik Ten Hag wel vol dat Ronaldo “niet te koop is” en dat hij op de spits rekent voor het komende seizoen.

“Cristiano is niet te koop en maakt deel uit van onze plannen”, aldus Ten Hag vanuit Bangkok. Daar zal Man United dinsdag om 15 uur Belgische tijd spelen tegen Liverpool. “Ik bereid het seizoen voor met hem erbij.”

De vijfvoudige Gouden Bal-winnaar zat niet op het vliegtuig met zijn ploegmaats vrijdag, volgens de club wegens een “familiaal probleem”. De Engelse pers schrijft echter al weken over de wens van de Portugees om deze zomer nog te verhuizen. De 37-jarige aanvaller ligt nog onder contract tot juni 2023 maar wil vertrekken nadat de Red Devils, met een teleurstellende zesde plaats, er niet in slaagden zich te plaatsen voor de Champions League.

“Ik heb met Cristiano gepraat over de kwestie, nog voor het in de pers kwam. We hebben er een goed gesprek over gehad”, aldus de voormalig Ajax-trainer. De brandende toekomstkwestie van “CR7” bezorgt Ten Hag extra kopzorgen middenin een grootscheepse heropbouw van de rode club uit Manchester.

De coach kondigde aan dat hij nog versterkingen zocht “op het middenveld en in de aanval”. “We hebben een goede ploeg met veel potentieel”, voegde hij nog toe. “Als er een kans is om te versterken, zullen we die grijpen.” Over de transfergeruchten rond Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong, vooralsnog een Barcelona-speler, gaf hij geen commentaar.