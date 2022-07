Europees bevolkingsaantal krimpt voor tweede jaar op rij

In 2021 is het aantal inwoners in Europa gedaald tot 446,8 miljoen. Dat zijn 200.000 inwoners minder dan in 2020. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat maandag naar aanleiding van Wereldbevolkingsdag op 11 juli. Het is het tweede jaar op rij dat het bevolkingsaantal afneemt.

De coronapandemie had in 2020 ook gevolgen voor het bevolkingsaantal in Europa. Op 1 januari 2021 telde Europa bijna een half miljoen inwoners minder dan het jaar voordien. Op 1 januari 2022 was dat aantal opnieuw gedaald, aldus Eurostat. Volgens het statistiekbureau vormt de coronapandemie wellicht opnieuw de oorzaak van de bevolkingsdaling.

LEES OOK. “Wereld zal tegen 15 november 8 miljard mensen tellen”

Het negatief natuurlijk saldo, wat betekent dat het aantal sterftes groter was dan het aantal geboortes, was in 2021 groter dan het positief migratiesaldo, dat verwijst naar de verhouding tussen het aantal immigranten en emigranten. In 2021 waren er in Europa 113.000 meer doden dan het jaar voordien. In 2020 was er nog sprake van 531.000 meer doden dan in 2019.

Toch is het bevolkingsaantal in 2021 niet in elke lidstaat gedaald. In zeventien landen was er sprake van een bevolkingstoename. Daarbij kent Frankrijk, met een toename van 185.900 inwoners, de sterkste stijging. In tien landen was er een daling van het aantal inwoners. Vooral Italië kende, met een afname van 253.100 inwoners, een sterke daling.

In 1960 telde Europa 354,5 miljoen inwoners. Anno 2022, meer dan zestig jaar later, zijn daar 92,3 miljoen mensen bijgekomen. Maar het tempo waarmee de Europese bevolking toeneemt, is de afgelopen decennia sterk vertraagd. In de jaren 1960 nam de bevolking jaarlijks toe met drie miljoen inwoners. In de periode 2005-2022 was dat gemiddeld nog 0,7 miljoen per jaar.

Wat het bevolkingsaantal in de afzonderlijke Europese lidstaten betreft, telt Duitsland met 83,2 miljoen inwoners de meeste inwoners. Bijna de helft (47 procent) van de totale bevolking in Europa woont in Duitsland, Frankrijk of Italië. België telt momenteel meer dan 11,6 miljoen inwoners.