Zes gewonden bij stierenrennen in Pamplona

Bij de jaarlijkse stierenrennen in de Spaanse stad Pamplona zijn maandag zes gewonden gevallen, van wie er drie - twee Spanjaarden en een Amerikaan - door de dieren op de hoorns werden genomen.

Vorige week gingen in Pamplona voor het eerst na twee jaar coronamaatregelen de San Fermínfeesten weer van start. De feesten, die sinds 1591 plaatsvinden, duren negen dagen en zijn vooral bekend door de stierenrennen, waarbij elke dag om 08.00 uur honderden mensen met zes vechtstieren door de smalle straten van de stad tot aan de arena’s rennen. Daar worden de dieren in de namiddag gedood.

Tijdens de stierenren van maandag, die drie minuten en twaalf seconden duurde, splitsten de zes dieren zich op in verschillende groepen, wat hun traject onvoorspelbaar maakte en extra gevaar opleverde voor de lopers. Volgens televisiebeelden werd één loper meermaals door een stier de lucht ingegooid.

Uiteindelijk werden drie deelnemers door hoorns geraakt. Het gaat om een 29-jarige Spanjaard die op het parcours ter hoogte van de knie werd geraakt, terwijl twee anderen - een 29-jarige Spanjaard en een 25-jarige Amerikaan - in de arena hoornstoten in respectievelijk de lies en het been kregen, aldus de autoriteiten. Ze raakten slechts lichtgewond. Daarnaast moesten ook nog drie deelnemers met andere soorten verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Bij de stierenrennen vallen elk jaar honderden gewonden. Het aantal dodelijke slachtoffers sinds 1911 staat op zestien. Het meest recente dodelijke incident gaat terug tot 2009.